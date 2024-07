Richemont-Aktie fester: Richemont mit stabiler Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2024/25

Weiterhin gut nachgefragt wird der Schmuck aus den Häusern Cartier, Van Cleef & Arpels und Buccellatti. Dagegen brachen die Verkäufe in der Uhrensparte ein.

In der Berichtswährung Euro sank der Umsatz der Richemont-Gruppe in den Monaten April bis Juni zum Vorjahr nur leicht um 1 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess. Um Währungseffekte bereinigt errechnete sich hingegen ein kleines Plus von einem Prozent. Dabei sei die Gruppe in allen Marktregionen bis auf Asien-Pazifik gewachsen.

Richemont sei in einem geopolitisch und konjunkturell angespannten Marktumfeld währungsbereinigt gewachsen und habe damit die sehr hohen Vorgaben aus dem Vorjahr übertroffen, so die Mitteilung weiter. Die Vorgaben der Analysten wurden derweil mit den vorgelegten Zahlen, in denen die zum Verkauf ausgegliederte Online-Sparte nicht enthalten ist, knapp verfehlt.

Starkes Schmucksegment

Grund für das Verfehlen der Vorgaben war die Uhrensparte mit Marken wie IWC, Piaget oder Vacheron Constantin. Dort gingen die Verkäufe um 14 Prozent auf 911 Millionen Euro zurück (-13 Prozent in Lokalwährungen). Wie Branchennachbar Swatch Group litten auch die Uhrenhäuser von Richemont unter der deutlichen Nachfrageschwäche in China, Hongkong und Macau. Rückläufig war das Geschäft auch in Europa.

Nach wie vor auf dem Vormarsch sind die Schmuckmarken, wo Schmuckstücke und auch Uhren fabriziert und verkauft werden. In der Sparte rückte der Umsatz um 2 Prozent auf 3,66 Milliarden Euro und in Lokalwährungen gar um 4 Prozent vor. Das Segment "Others" wo Mode- und Accessoires-Marken untergebracht sind steigerte den Umsatz um 6 Prozent auf 701 Millionen Euro (+6 Prozent in LW).

Schwache Entwicklung in China

Nach Regionen betrachtet fällt auch bei Richemont - wie in der gesamten Luxusgüterbranche - das sich abschwächende Geschäft in Asien auf. In der Region Asien-Pazifik fielen die Umsätze währungsbereinigt um 18 Prozent, wobei allein in China, Hongkong und Macau ein Rückgang von 27 Prozent zu verzeichnen war. Positive Entwicklungen seien derweil in Märkten wie Südkorea oder Malaysia zu sehen gewesen, hiess es.

In Europa rückten die Verkäufe von Schmuck und Uhren derweil um 5 Prozent und in Amerika gar um 10 Prozent vor. Das stärkste Wachstum erzielte Richemont in dem in einer eigenen Marktregion erfassten Japan (+59 Prozent). Hier hätten sich die wachsenden Umsätze mit Touristen insbesondere auch aus China positive auf das Geschäft ausgewirkt, hiess es.

Angaben zu den Ergebnissen legt Richemont zum ersten Quartal jeweils keine vor. Und auch zu den Geschäftsaussichten werden in der Regel keine Aussagen gemacht.

Die Aktien von Richemont sind am Dienstag klar fester in den Handel gestartet, büssten aber in der Folge einen Grossteil der Kursgewinne ein. Damit können sich die Papiere kaum vom Kurseinbruch des Vortages erholen. Da hatten schwache Geschäftszahlen des Branchennachbars Swatch Group auf die Notierungen der Luxusgüterwerte gedrückt. Am (heutigen) Dienstag publizierte der Genfer Schmuck- und Uhrenkonzern derweil solide Umsatzzahlen.

Zeitweise rücken Richemont an der SIX um 0,62 Prozent auf 137,90 Franken vor. Am Vortag hatte das Papier um über 4 Prozent nachgegeben, während die Swatch-Inhaberaktie nach der Vorlage eines äusserst schwachen Halbjahresberichts gar um knapp 10 Prozent eingebrochen war.

Während die Swatch Group zum ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz- und Gewinneinbruch kommunizieren musste, haben sich die Verkäufe von Richemont im ersten Quartal 2024/25 (April bis Juni) stabil entwickelt. Zwar habe auch Richemont unter der Nachfrageschwäche in China, Hongkong und Macau gelitten, doch sei dieser Umsatzrückgang durch das gute Geschäft in den restlichen Marktregionen aufgefangen worden, schreibt Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel.

Das Geschäft der Richemont-Häuser entwickle sich insgesamt solide, insbesondere wenn man die Leistung mit den zuletzt gemeldeten "Zahlen-Schocks" von Konkurrenten wie Burberry oder Swatch vergleiche, so Bertschy weiter. Dabei habe das Schmucksegment einmal mehr von einer durchwegs starken Nachfrage profitiert und sich in einem unsicheren Umfeld von seiner robusten Seite gezeigt.

Richemont habe das erste Quartal wie etwa vom Markt erwartet abgeschlossen, wobei die Schmucksparte einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt habe, heisst es auch in einem Kommentar von JPMorgan. Positiv hätten sich zudem die starken Marktentwicklungen in der Region Amerika und in Japan auf das Geschäft ausgewirkt. Dabei könne sich die Gruppe weiterhin auf ein grosses Kapitalpolster stützen.

Dank dem Wachstum im Schmuckgeschäft und der sehr guten Entwicklung in Japan seien die Umsatzzahlen von Richemont ziemlich genau wie erwartet ausgefallen, hält Patrik Schwendimann von der ZKB fest. Angesichts der tieferen Vergleichsbasis in den kommenden Quartalen rechnet der Branchenexperte unverändert mit einer Wachstumsbeschleunigung auf 6 Prozent im Gesamtjahr 2024/25. Allerdings werde auch für die Börse entscheidend sein, in welche Richtung sich der Luxusgüterzyklus in den nächsten zwölf Monaten entwickle.

