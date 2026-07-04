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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Aktien-Prognosen 04.07.2026 12:32:00

Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf

Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben Experten die Richemont-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Richemont
183.89 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Richemont veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Richemont-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 190,00 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 3,45 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 186,55 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research200,00 CHF7,2129.06.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 CHF7,2124.06.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 CHF7,2123.06.2026
Bernstein Research200,00 CHF7,2117.06.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF4,5316.06.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF4,5315.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)155,00 CHF-16,9111.06.2026
RBC Capital Markets175,00 CHF-6,1902.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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