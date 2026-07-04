Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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04.07.2026 12:32:00
Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben Experten die Richemont-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Richemont veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Richemont-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 190,00 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 3,45 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 186,55 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|7,21
|29.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 CHF
|7,21
|24.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 CHF
|7,21
|23.06.2026
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|7,21
|17.06.2026
|Deutsche Bank AG
|195,00 CHF
|4,53
|16.06.2026
|Deutsche Bank AG
|195,00 CHF
|4,53
|15.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|155,00 CHF
|-16,91
|11.06.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 CHF
|-6,19
|02.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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