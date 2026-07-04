Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Richemont veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Richemont-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 190,00 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 3,45 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 186,55 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 200,00 CHF 7,21 29.06.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 CHF 7,21 24.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 CHF 7,21 23.06.2026 Bernstein Research 200,00 CHF 7,21 17.06.2026 Deutsche Bank AG 195,00 CHF 4,53 16.06.2026 Deutsche Bank AG 195,00 CHF 4,53 15.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 155,00 CHF -16,91 11.06.2026 RBC Capital Markets 175,00 CHF -6,19 02.06.2026

Redaktion finanzen.ch