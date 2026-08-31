Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im August mehrheitlich zum Kauf

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die Richemont-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 240,00 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 47,85 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 192,15 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 240,00 CHF 24,90 20.08.2026 Bernstein Research 240,00 CHF 24,90 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch