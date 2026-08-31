Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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31.08.2026 18:00:38
Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im August mehrheitlich zum Kauf
So geht es mit der Richemont-Aktie Experten zufolge weiter.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie preis.
2 Experten empfehlen die Richemont-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 240,00 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 47,85 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 192,15 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|240,00 CHF
|24,90
|20.08.2026
|Bernstein Research
|240,00 CHF
|24,90
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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