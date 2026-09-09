Richemont-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme.

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Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:06 Uhr um 3.6 Prozent auf 177.10 CHF ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200’730 Richemont-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 2.9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT





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