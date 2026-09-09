Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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09.09.2026 12:22:44
Richemont-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
RBC Capital Markets-Analyst Piral Dadhania hat eine ausführliche Untersuchung des Richemont-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme.
Aktienanalyse online: Die Richemont-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:06 Uhr um 3.6 Prozent auf 177.10 CHF ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200’730 Richemont-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 2.9 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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