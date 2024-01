Richemont-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Resultate des Schweizer Luxusgüterkonzerns bestätigten die robuste Entwicklung im Schmuckgeschäft, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Uhrensparte habe es keine bösen Überraschungen gegeben./la/gl





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:12 Uhr sprang die Richemont-Aktie im CHX-Handel an und legte um 6.9 Prozent auf 113.10 CHF zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 109’581 Richemont-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 2.2 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2024 dürfte Richemont am 17.05.2024 vorlegen.

