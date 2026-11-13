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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Halbjahresbilanz 13.11.2026 08:25:03

Richemont-Aktie: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Richemont-Aktie: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert.

Richemont
164.17 CHF -7.43%
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Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter.

Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg im ersten Semester um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden (+39%).

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der EBIT lag allerdings deutlich über dem Konsens.

Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht.

ys/mk

Genf (awp)

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.483 19.03.2027 161157300
Long 12.1276 17.12.2027 160676987
Long 884.5255 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6576 17.12.2027 160677036
Short 351.7 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3271 10.81 160910449
Long 11.7233 5.58 162353755
Long 19.5389 2.17 162353752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1702 13.66 160910334
Short 9.0179 8.57 160910333
Short 15.9864 4.05 160910332

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Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
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Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
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