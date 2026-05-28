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Lohn 28.05.2026 20:36:36

Richemont-Aktie: Chef kassiert zweistelligen Millionen-Betrag

Richemont-Aktie: Chef kassiert zweistelligen Millionen-Betrag

Der Chef des Luxusgüterkonzerns Richemont, Nicolas Bos, hat seinen Lohn im vergangenen Geschäftsjahr 2025/2026 deutlich gesteigert.

Richemont
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Insgesamt erhielt er Vergütungen in Höhe von 13,6 Millionen Franken nach 11,1 Millionen im Jahr davor.

Der Grundlohn des seit Anfang 2025 amtierenden Konzernchefs betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 2,9 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Millionen), wie dem am Donnerstagabend publizierten Richemont-Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Dazu kamen Vergütungen etwa für Sozialversicherungen, kurz- und langfristige Boni in Bar sowie eine Aktienzuteilung über 4,2 Millionen.

Wenig verändert war der Lohn von Finanzchef Burkhart Grund. Seine Vergütungen beliefen sich auf fast 7,7 Millionen Franken nach 7,6 Millionen im vorhergehenden Geschäftsjahr. Die gesamte Richemont-Geschäftsleitung wurde mit 49,9 Millionen Franken entschädigt (Vorjahr: 42,1 Millionen).

Die Vergütung von Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Johann Rupert stieg im zurückliegenden Geschäftsjahr mit 3,08 Millionen Franken (Vorjahr: 3,07 Millionen) nur leicht an. Der Verwaltungsrat als Ganzes erhielt mit 7,0 Millionen (Vorjahr: 7,5 Millionen) eine etwas geringere Entschädigung.

tp/to

Zürich (awp)

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