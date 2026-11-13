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13.11.2026 10:07:44
Richemont-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Richemont-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Der Bericht für das erste Geschäftshalbjahr bestätige, dass der Schweizer Luxuskonzern im Branchenumfeld am schnellsten wachse, schrieb James Grzinic am Freitag. Investoren dürften darüber debattieren, ob eine schnelle Normalisierung des Wachstums im Schmuckbereich Anlass zur Sorge gebe - oder ob geringerer Margen-Gegenwind und eine Erholung im Bereich Uhrenmanufakturen als Ausgleich ausreichten.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Richemont-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 09:51 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 7.2 Prozent auf 163.55 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 22.29 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 717’112 Richemont-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 2.5 Prozent nach. Richemont dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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