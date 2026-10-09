Richelieu Hardware stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Richelieu Hardware äusserte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.430 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 562.0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch