Richardson Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Richardson Electronics hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Richardson Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 64.9 Millionen USD gegenüber 54.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch