Richardson Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Richardson Electronics hat am 07.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 64.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch