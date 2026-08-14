RIBOMIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RIBOMIC hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5.100 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch