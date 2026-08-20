Ribo Fashion Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ribo Fashion Group lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 393.6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 184.7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch