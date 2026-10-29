Ribo Fashion Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ribo Fashion Group hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ribo Fashion Group ein EPS von 0.020 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 450.0 Millionen CNY gegenüber 201.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch