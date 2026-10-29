Ribbons Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ribbons Communications äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ribbons Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 215.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch