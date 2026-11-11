Riba Textiles zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Riba Textiles hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Riba Textiles hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.01 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Riba Textiles im vergangenen Quartal 861.2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riba Textiles 690.4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch