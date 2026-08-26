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26.08.2026 06:37:00
RIAMB (Beijing) Technology Development A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RIAMB (Beijing) Technology Development A präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RIAMB (Beijing) Technology Development A ein EPS von 0.210 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 557.8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 504.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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