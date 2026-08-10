Rhythm Watch vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rhythm Watch hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47.29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 184.81 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch