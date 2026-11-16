Rhythm Watch: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rhythm Watch hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 50.66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rhythm Watch im vergangenen Quartal 9.01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rhythm Watch 8.20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch