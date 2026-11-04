Rhythm Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rhythm Pharmaceuticals präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.61 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Rhythm Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 92.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rhythm Pharmaceuticals 51.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch