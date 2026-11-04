Rhetan Tmt öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rhetan Tmt hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Rhetan Tmt hat ein EPS von 0.04 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.040 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 36.3 Millionen INR, gegenüber 47.6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23.67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch