Rhetan Tmt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rhetan Tmt hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Rhetan Tmt mit einem Umsatz von insgesamt 40.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19.32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch