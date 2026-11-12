Rheon Automatic Machinery präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rheon Automatic Machinery hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52.53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47.33 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch