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02.09.2026 06:37:00
Rhelion Life Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rhelion Life Sciences liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rhelion Life Sciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Rhelion Life Sciences im vergangenen Quartal 0.2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rhelion Life Sciences 1.3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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