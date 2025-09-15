Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall To Acquire Naval Vessels Lürssen

(RTTNews) - The Düsseldorf-based technology group Rheinmetall (RNMBF.PK, RHMG.DE) announced that it has reached an agreement with the Lürssen Group on the principal terms for acquiring Naval Vessels Lürssen (NVL B.V. & Co. KG, Bremen-Vegesack), the military division of the renowned Bremen shipyard.

The transaction is expected to be formally concluded in the near future, pending approval from the relevant antitrust authorities. Completion is targeted for early 2026. Both parties have agreed to keep the purchase price confidential.

This strategic acquisition marks a significant milestone for Rheinmetall, enabling the company to enter the naval shipbuilding sector and further solidify its position as a leading provider of defence technology in Germany and across Europe.

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

14.09.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Neue Livetrading Serie)
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
12.09.25 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
12.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

