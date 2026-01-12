Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.01.2026 09:53:40

Rheinmetall liefert Lynx-Panzer an die Ukraine - erstes Los 2025 verbucht

Rheinmetall
1791.86 CHF 1.34%
DOW JONES--Rheinmetall wird bereits Anfang dieses Jahres Lynx-KF41-Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Ein Vertrag über die ersten fünf Gefechtsfahrzeuge sei noch im Dezember unterzeichnet worden und habe einen Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Rüstungskonzern in Düsseldorf mitteilte. Finanziert werde die Bestellung von Deutschland.

Als nächster Schritt sei die Beschaffung weiterer Lose einschliesslich der Produktion in der Ukraine vorgesehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 03:53 ET (08:53 GMT)

