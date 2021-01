Rheinmetall liefert Bundeswehr neue LKW für mehr als eine halbe Milliarde Euro

Der Rüstungskonzern wird in diesem und im nächsten Jahr der Bundeswehr insgesamt 1.000 zusätzliche Militär-Lkw im Gesamtwert von rund 389 Millionen Euro liefern, wie er in Düsseldorf mitteilte. Der Auftrag wird aus den Zusatzmitteln des Konjunkturpaketes finanziert und ergänzt einen Rahmenvertrag aus dem Jahr 2017 über 2.271 Fahrzeuge. Davon ruft die Bundeswehr in diesem Jahr weitere 401 Lkw ab.

Das Gesamtauftragsvolumen, das auch weitere Serviceleistungen umfasst, bezifferte Rheinmetall mit 543 Millionen Euro. Die Lkw werden vom Joint Venture Rheinmetall MAN Military Vehicles im Werk Wien montiert.

FRANKFURT (Dow Jones)