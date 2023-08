Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohne Luna NG an Ukraine

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall wird als Teil eines Hilfspaketes der Bundesregierung der ukrainischen Armee noch in diesem Jahr seine neu entwickelte Aufklärungsdrohne Luna NG zur Verfügung stellen. Der Auftragswert beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte. Zur Anzahl der Systeme, die jeweils aus mehreren Drohnen, einem Startkatapult und einem Lkw bestehen, wurden keine Angaben gemacht. Die Drohne dient der Aufklärung in Echtzeit und kann bis zu 12 Stunden in der Luft bleiben.

