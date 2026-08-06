Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 07:49:41
Rheinmetall kappt Umsatzprognose wegen Absage von Fregatten-Projekt
DOW JONES--Rheinmetall hat wegen der Absage des Fregatten-Projekts F126 den Umsatzausblick für das laufende Jahr wie erwartet reduziert. Der Rüstungskonzern peilt 2026 nun einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 Milliarden bis 14,2 Milliarden Euro an. Bisher hatte der DAX-Konzern den Umsatz im Korridor von 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro erwartet. Im Vorjahr wurden 9,935 Milliarden Euro umgesetzt. Die bereinigte EBIT-Marge sieht Rheinmetall weiter bei rund 19 Prozent nach 18,5 Prozent im Jahr zuvor.
Wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 würden sich aus der Division Naval Systems negative Umsatzauswirkungen in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro für das laufende Gesamtjahr ergeben, so der Düsseldorfer Konzern am Donnerstag bei Vorlage der ausführlichen Zahlen für das zweite Quartal weiter. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte Ende Juni die Reissleine bei dem Marine-Projekt gezogen, weil die Kosten explodierten.
Rheinmetall hatte bereits Ende Juli Eckzahlen für das Quartal vorgelegt, die besser ausgefallen waren als erwartet. Demnach kletterte der Umsatz in den drei Monaten um gut zwei Drittel auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg spürbar auf 562 Millionen von 262 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)