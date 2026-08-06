Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’958 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’343 2.4%  Bitcoin 52’202 0.0%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 07:49:41

Rheinmetall kappt Umsatzprognose wegen Absage von Fregatten-Projekt

Rheinmetall
1066.17 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Rheinmetall hat wegen der Absage des Fregatten-Projekts F126 den Umsatzausblick für das laufende Jahr wie erwartet reduziert. Der Rüstungskonzern peilt 2026 nun einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 Milliarden bis 14,2 Milliarden Euro an. Bisher hatte der DAX-Konzern den Umsatz im Korridor von 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro erwartet. Im Vorjahr wurden 9,935 Milliarden Euro umgesetzt. Die bereinigte EBIT-Marge sieht Rheinmetall weiter bei rund 19 Prozent nach 18,5 Prozent im Jahr zuvor.

Wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 würden sich aus der Division Naval Systems negative Umsatzauswirkungen in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro für das laufende Gesamtjahr ergeben, so der Düsseldorfer Konzern am Donnerstag bei Vorlage der ausführlichen Zahlen für das zweite Quartal weiter. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte Ende Juni die Reissleine bei dem Marine-Projekt gezogen, weil die Kosten explodierten.

Rheinmetall hatte bereits Ende Juli Eckzahlen für das Quartal vorgelegt, die besser ausgefallen waren als erwartet. Demnach kletterte der Umsatz in den drei Monaten um gut zwei Drittel auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg spürbar auf 562 Millionen von 262 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten