Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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27.08.2026 16:41:58
Rheinmetall investiert in Drohnentestzentrum am Flughafen Kassel
RheinmetallDas Land Hessen und der Rüstungskonzern Rheinmetall werden den [Flughafen Kassel](https://www.airliners.de/thema/kassel) zum "Defence Hub Nordhessen" aus, wie der Airport bekannt gab. Rheinmetall investiert rund 50 Millionen Euro in einen Logistik- und Trainingsstandort sowie ein Drohnentestzentrum am Flughafen und schafft dadurch rund 130 Arbeitsplätze. Beide Seiten unterzeichneten eine Absichtserklärung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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