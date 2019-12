Rheinmetall erhält Grossauftrag für Alugehäuse im Mobilfunkmarkt

Rheinmetall hat einen Grossauftrag ausserhalb der Rüstungs- und Autoindustrie erhalten.

Der Düsseldorfer MDAX -Konzern fertigt laut Mitteilung eine deutlich sechsstellige Stückzahl von Aluminiumgehäusen für ein 5G-Netz. Das Auftragsvolumen bezifferte die Rheinmetall AG auf rund 150 Millionen Euro. Die Gehäuse würden für ein namhaftes international tätiges Unternehmen im Bereich Mobilfunk produziert.

Der Erstauftrag, den Rheinmetall über das 2001 gegründete chinesische Joint Venture Hasco KSPG Nonferrous Components Co erhalten habe, stelle einen "wichtigen Schritt in eine vollkommen neue und vor allem schnell wachsende sowie zukunftsträchtige Industrie dar". Experten gehen dem Konzern zufolge davon aus, dass beispielsweise allein in China für ein flächendeckendes 5G-Netz eine Anzahl an Sendemasten in zweistelliger Millionenhöhe benötigt wird.

Grund für die Auswahl Rheinmetalls als Lieferant für die Herstellung und Montage der Gehäuse sei die Erfahrung mit sehr hohen Anforderungen an die Beständigkeit grosser Gussteile in den unterschiedlichsten Temperaturbereichen sowie an ihre generelle Wetterbeständigkeit.

