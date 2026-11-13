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13.11.2026 15:04:00
Rheinmetall: Borussia Dortmund beendet umstrittene Partnerschaft mit Rüstungsunternehmen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
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09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
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09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
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13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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13.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Rheinmetall am 13.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.