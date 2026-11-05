Rheinmetall-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick des Rüstungskonzerns verdeutliche die Risiken mit Blick auf Auftragsbeschaffung und Umsetzung der Bestellungen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sieht auch die mittelfristigen Schätzungen in Gefahr.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 16.3 Prozent auf 840.00 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21.43 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 558’604 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 45.7 Prozent zurück. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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