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Ausbau 27.08.2026 14:09:00

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS

Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall und das Land Hessen wollen den Rüstungsstandort Nordhessen mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ausbauen.

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Dazu unterzeichneten Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger eine Absichtserklärung am Flughafen Kassel-Calden.

Demnach will das Unternehmen in den kommenden Jahren mehr als 260 Millionen Euro in sein Werk in Kassel sowie den Flughafen investieren. Das Land unterstütze diese Investitionen seinerseits mit einem zweistelligen Millionenbetrag, teilte die Landesregierung mit.

Knotenpunkt für Verteidigungstechnologie

Geplant sind neben dem Ausbau des Rheinmetall-Werks in Kassel auch der Aufbau eines zentralen Logistik- und Trainings-Standortes sowie eines Drohnentestzentrums. Perspektivisch sollten durch die Investitionen mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze an den Standorten in Kassel und Calden entstehen, hiess es. Hinzu komme das bereits Anfang August vorgestellte Hessische Drohnenkompetenzzentrum, das vom Land mit weiteren acht Millionen Euro gefördert wird und das von der Technischen Universität Darmstadt betrieben werden soll. Mit dem "Defence Hub Nordhessen" bekenne sich das Land auch klar zum Kassel Airport, erklärte Ministerpräsident Rhein.

Mit den Investitionen solle Nordhessen zu einem Knotenpunkt für moderne Verteidigungstechnologie ausgebaut und der Kassel Airport strategisch weiterentwickelt werden. Der Rüstungsstandort Nordhessen verbinde die industrielle Stärke Kassels mit der Infrastruktur des Kassel Airport.

So reagieren die Rüstungsaktien

Rheinmetall-Anleger scheinen den Plänen etwas abgewinnen zu können. Entsprechend legt die Aktie via XETRA am Donnerstag zeitweise um 3,60 Prozent auf 1'179,80 Euro zu und gehört damit zu den grössten Tagesgewinnern im DAX. Auch die deutschen Branchenkollegen zeigen sich mit gut behaupteter Tendenz: So legt die RENK-Aktie stellenweise um 1,69 Prozent auf 48,405 Euro zu, während HENSOLDT-Papiere 2,73 Prozent auf 89,64 Euro gewinnen. TKMS-Anteilsscheine verzeichnen Aufschläge von 0,99 Prozent auf 91,90 Euro.

/csc/DP/stw

CALDEN (awp international)

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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