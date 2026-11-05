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05.11.2026 09:26:00
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Das operative Geschäft von Rheinmetall entwickelt sich besser als erwartet, doch die Jahresziele geraten trotzdem unter Druck.
Rheinmetall-Aktie verliert deutlich
Im XETRA-Handel bricht die Aktie von Rheinmetall zeitweise 15,87 Prozent auf 844,20 Euro ein. Die Rheinmetall-Aktie hat im laufenden Jahr ohnehin schon mehr als ein Drittel an Wert verloren. Vom vor gut einem Jahr erreichten Rekordhoch bei 2.008 Euro hat sich der Kurs bis Mittwochabend bereits halbiert.
JPMorgan zweifelt an langfristigen Zielen
JPMorgan-Analyst David Perry sah auch im Haupthandel einen Kursrutsch voraus, immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung von Rheinmetall innerhalb von elf Monaten. Obendrein seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Produkte zunehmend unklar. Perry hegt zudem zunehmend Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit etwa zwei Jahren avisiert wurden. Zwar sei Rheinmetalls Strategie nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch.
Rheinmetall senkt Umsatz- und Margenziel
Rheinmetall rechnet fürs laufende Jahr nun mit einem Anstieg des Umsatzes auf rund 13,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 9,94 Milliarden ein Jahr zuvor. Zuletzt lag die nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts bereits im August gesenkte Spanne bei 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die operative Ergebnismarge soll jetzt statt rund 19 Prozent noch rund 18,5 Prozent betragen. Grund sei ein geänderter Produktmix des Jahresumsatzes.
Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal zu
Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis kletterte mit 62 Prozent auf 553 Millionen Euro noch stärker. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 2,893 Milliarden Euro auf einem "guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau", hiess es von Rheinmetall weiter.
DÜSSELDORF (awp international)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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