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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Rüstungsproduktion 20.10.2026 09:40:36

Rheinmetall-Aktie verliert: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen

Rheinmetall-Aktie verliert: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen

Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Strasse festgeklebt.

Rheinmetall
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Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit befasst, die Demonstranten von der Strasse zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte.

Die Rheinmetall-Aktie sinkt im XETRA-Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 1'038 Euro.

/maa/DP/stw

BERLIN (awp international)

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