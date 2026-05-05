Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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05.05.2026 08:26:00
Rheinmetall-Aktie rutscht ab: Quartalsumsatz niedriger als erwartet
Rheinmetall ist im ersten Quartal langsamer gewachsen als im aussergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum.
Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 2,3 Milliarden gerechnet. Allerdings hatte der Umsatz im Vorjahreszeitraum um 73 Prozent zugelegt, was damals unter anderem Vorzieheffekten aus dem zweiten Quartal geschuldet war.
Der operative Gewinn lag mit 224 Millionen Euro 33 Millionen Euro über Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 262 Millionen Euro gelautet. Daraus ergab sich eine operative Marge von 11,6 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.
Der Auftragsbestand kletterte um 31 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro.
Für das laufende Jahr stellt Rheinmetall weiterhin ein Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro und eine operative Marge von 19 Prozent nach 18,5 Prozent im Vorjahr in Aussicht.
Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal wird Rheinmetall am Donnerstag vorlegen.
Erwartungen nicht erfüllt
Die Resultate von Rheinmetall lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies mit zeitlichen Effekten begründet und seine Jahresziele bestätigt. Die Anleger seien aber inzwischen weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange. Vorbörslich auf Tradegate verloren Rheinmetall zum XETRA-Schluss 1,3 Prozent.
DOW JONES
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