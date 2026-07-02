Rheinmetall-Aktie profitiert von neuen Grossauftrag im Luftabwehrbereich

Rheinmetall hat im zweiten Quartal 2026 einen Erstauftrag im Wert von mehreren hundert Millionen Euro zur Lieferung von vier Skynex-Flugabwehrsystemen erhalten, die laut Mitteilung effektiv gegen unbemannte Flugsysteme (Drohnen), Raketen, Artillerie und Mörser (C-RAM) eingesetzt werden können. Der Auftraggeber sei ein internationaler Kunde, teilte der Rüstungskonzern mit.

Im Zentrum der Vereinbarung stehe die Lieferung von vier kompletten Skynex-Flugabwehrsystemen. Die Gesamtlaufzeit des Auftrags erstreckt sich über 39 Monate, wobei die erste Skynex-Batterie 21 Monate nach Vertragsunterzeichnung an den Kunden übergeben werden soll. Die verbleibenden drei Systeme sollen anschliessend sukzessive im Abstand von jeweils sechs Monaten geliefert werden.

Neben den eigentlichen Abwehrsystemen umfasse das Auftragspaket auch die Lieferung von Lkw, Munition sowie ein umfangreiches Integrated Logistic Support (ILS)-Paket. Letzteres soll durch spezialisierte Schulungen, Ersatzteile und Werkzeuge die dauerhafte Einsatzbereitschaft gewährleisten.

Die Rolle des Hauptauftragnehmers für das Projekt übernimmt laut Mitteilung Rheinmetall Italia, welche von weiteren Konzerntöchtern wie Rheinmetall Air Defence, Rheinmetall MAN Military Vehicles und Rheinmetall Waffe Munition (Schweiz) unterstützt wird.

Mit dem Vertrag erweitere Rheinmetall seinen Kundenkreis und festige seine führende Rolle bei zukunftsweisenden Nahbereichs-Flugabwehrtechnologien.

Rheinmetall bewertet Folgen der Absage von Fregatte F126 - Einbussen erwartet

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Trotz der starken Auftragsdynamik in allen anderen Segmenten werde das Gesamtvolumen der Nomination im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Euro-Milliarden-Niveau erreichen. Das Trading Update für das zweite Quartal mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 60 Prozent werde unterdessen getroffen. Die Aktie gab auf Tradegate zum Xetra-Schluss um 2,7 Prozent nach.

Rheinmetall prüfe, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose habe. Näheres soll zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August mitgeteilt werden. Sollten keine Abhilfemassnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern.

Die Rheinmetall-Aktie gewann auf XETRA letztlich 6,13 Prozent auf 1'115,00 Euro.

DOW JONES / awp international