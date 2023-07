Rheinmetall-Aktie leichter: Reparaturzentren in der Ukraine sollen starten

Börse aktuell - Live Ticker

Für die US-Börsen zeichnet sich ein positiver Wochenausklang ab. Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag in der Verlustzone. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich hingegen etwas fester. An den asiatischen Börsen ließ sich zum Wochenende keine klare Tendenz ausmachen.