Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Montagvormittag ein

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'146,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'442 Punkten realisiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'144,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'153,60 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'559 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,22 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit Abgaben von 21,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,99 EUR belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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