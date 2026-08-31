Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag leichter

Die Rheinmetall-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 1'123,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'334 Punkten liegt. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'120,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'153,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48'125 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,84 Prozent.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,99 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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