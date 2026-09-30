Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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30.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 973,70 EUR.
Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 973,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'568 Punkten liegt. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 974,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 955,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'824 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,55 Prozent.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,71 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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