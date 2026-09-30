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30.09.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag höher

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 969,80 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 969,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'352 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 974,80 EUR an. Bei 955,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 51'484 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 107,05 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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