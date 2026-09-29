Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag tiefer

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 955,50 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'365 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 954,40 EUR. Bei 963,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'188 Rheinmetall-Aktien.

Bei 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 110,15 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,79 Prozent.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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