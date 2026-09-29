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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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29.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Nachmittag vor

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 971,20 EUR.

Rheinmetall
920.50 CHF 0.06%
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Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'513 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 973,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 963,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128'248 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 51,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 7,31 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 11.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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