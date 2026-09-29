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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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29.09.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 956,10 EUR ab.

Rheinmetall
908.37 CHF -1.26%
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Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 956,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'525 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 945,50 EUR ein. Bei 963,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64'249 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 110,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.43 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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