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28.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1'020,80 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'020,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'598 Punkten steht. Bei 1'016,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1'017,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 6'694 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Am 19.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'966,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,59 Prozent. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 11,81 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,72 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,32 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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