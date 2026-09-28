Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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28.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gesucht
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 986,10 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 986,10 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'450 Punkten liegt. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 989,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 982,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'045 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 103,63 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 8,71 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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