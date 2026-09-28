Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 978,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'546 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 968,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 982,80 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 79'640 Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 51,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 8,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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