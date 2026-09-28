Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 981,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'395 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 989,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 978,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 982,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 33'804 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 104,50 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,72 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 37,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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